المجتمعات العمرانية: تطوير عين الصيرة أحد مشروعات إعادة المظهر الحضاري للقاهرة

قال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن نقل المومياوات الملكية نقلة حضارية لمصر بأكملها تظهر عظمة المصريين.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة واحد من عدة مشروعات تقوم به الدولة في الوقت الحالي لإعادة للقاهرة الجميلة مظهرها الحضاري مرة أخرى، منوهًا بأن مساحة البحيرة 63 فدان، وكانت عبارة عن مرتع للحيوانات الضالة وكانوا "يحموا" بها الأحصنة.



وتابع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تطوير هذا المكان وإقامة ممشى به بطول 2.5 كيلو متر، ومنزهات ومناطق خضراء بمساحة 13 فدان، وكافتريات ومطاعم تتراوح مساحتها بين 900 متر إلى 1.5 فدان، وهناك جزيرة استوائية داخل البحيرة مساحتها 1200 متر مربع، وتم تنفيذ عدد 5 مواتير داخل البحيرة، مع إقامة شبكة إنارة كاملة لمنطقة عين الصيرة، وجاري تنفيذ 3 بوابات على طريق صلاح سالم، وعمودي على صلاح سالم، وبوابة بجوار المتحف، مع إقامة 3 مواقف انتظار داخل المشروع يتسعوا لـ 425 سيارة، موضحًا أن عملية التطوير تمت خلال أقل من عام.

