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محافظ قنا: إزالة 64٪ من حالات التعدي المستهدف إزالتها خلال الموجة الـ17

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية نجحت خلال هذا الأسبوع في إزالة ١١٠ حالة تعدى على نهر النيل بنسبة ٦٤٪ من حالات التعدي المستهدف إزالتها خلال الموجة ١٧ والتي بدأت في ٢٠ مارس الماضي.
وأوضح محافظ قنا أنه تم إزالة ٤٤ حالة تعدى بالمباني على النيل بإجمالي مساحة ٥٥٢٨ م و٦٦ حالة تعدى بالردم بإجمالي مساحة ٣٥١١ م مؤكدا على استمرار حملات الإزالة لحين الانتهاء من إزالة كافة الحالات المستهدفة وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار الداودي إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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