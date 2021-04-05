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حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة إلى تشديد نظام الحجر الصحي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر حزب العمال البريطاني أن وصول 8 آلاف سائح إلى بريطانيا يوميا "أمر مشين"، داعيا الحكومة إلى تشديد نظام الحجر الصحي في الفنادق لتجنب دخول طفرات جديدة من كورونا إلى البلاد.

 

وقال نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن الوزراء لم يفعلوا ما يكفي لتأمين الحدود بعد أن كشفت صحيفة "التايمز" عن أرقام السياح التي تصل بشكل يومي، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 90 ٪ من الوافدين إلى مطار "غاتويك" هم من السياح.

 

وقالت إيفيت كوبر، عضوة البرلمان عن حزب العمال ورئيسة لجنة اختيار الشؤون الداخلية في مجلس العموم، إن النتائج أثارت "مخاوف جدية"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية "بحاجة إلى شرح هذه الأرقام بشكل سريع".

 

بدوره، شدد وزير الهجرة كيفين فوستر على "أننا لا نعترف بهذه الأرقام" وأن "الإجراءات الصحية الصارمة" كانت سارية حتى بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة "بتأشيرة زيارة لأسباب مشروعة".

 

هذا ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، تتضمن خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف.

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الكلمات المفتاحية

حزب العمال البريطاني بريطانيا الحجر الصحي

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