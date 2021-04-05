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التموين: إرجاء تحصيل المبالغ المستحقة على المخابز خلال شهر رمضان
الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:55 م
أحمد الشيخ
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قرر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتي نهاية عيد الفطر المبارك، وأكد المصيلحي أن القرار ياتي حرصاَ من الوزارة علي ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكافة المناطق.
وتيسيراَ علي أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة، وقال المصيلحي أنه وجه مديريات التموين للرقابة علي المخابز لحظة بلحظة، مشيراَ الي أن المخابز سوف تقتح أبوابها أما المواطنين في شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاَ حتي الساعة الخامسة مساءاَ والمخابز المستثناة حتي الساعة التاسعة مساءاَ، وأشار المصيلحي إلي أن تنظيم عمل المخابز في هذه الفترات في رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكداَ أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجية المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقاً للمواعيد المقررة .
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