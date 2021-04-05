التموين: إرجاء تحصيل المبالغ المستحقة على المخابز خلال شهر رمضان

قرر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتي نهاية عيد الفطر المبارك، وأكد المصيلحي أن القرار ياتي حرصاَ من الوزارة علي ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكافة المناطق.



