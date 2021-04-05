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مدير عام آثار النوبة: مدير اليونسكو انبهرت بالبلح والكركدية والدوم الأسواني (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن تاريخ منظمة اليونسكو مرتبط بحملة الانقاذ لمعابد النوبة بالكامل، وانتهت بمعابد فيلة أخر معابد تم انقاذها، منوهًا بأن مدير منظمة اليونسكو ووزير السياحة والآثار تفقدوا هذا المعبد على مدار أكثر من ساعتين وهذا الصرح الحضاري المصري الكبير.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن مدير منظمة اليونسكو أعربت عن انبهارها واعتزازها بمشاركتهم في نقل هذه المعابد الأثرية التي أظهرت مدى براعة المعماري المصري القديم على مر العصور.

وتابع مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه عقب زيارة معبد فيلة توجهت مدير منظمة اليونسكو للسوق وتحدثت مع أصحاب المحلات والبازارات بأسوان، وأعربت عن انبهارها بالمنتجات الأسوانية وعلى رأسها البلح والكركدية والدوم وأصرت على أخذ جزء منها، وبعدها توجهت لزيارة متحف النوبة.

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