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شقيقة عمرو يوسف تتهم محمد رمضان بأنه السبب وراء إيقاف مسلسل "الملك"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اتهمت شقيقة الفنان عمرو يوسف الفنان محمد رمضان بأنه السبب وراء إيقاف مسلسل "الملك" والذي كان من المقرر أن يخوض به شقيقها السباق الرمضاني المقبل.

وكتبت شقيقة عمرو يوسف مشاركة تعليق محمد رمضان على إشادة وزير الآثار الأسبق زاهي حواس بمحمد رمضان قائله: "وضحت الرؤيا ولا لسه.. اتمنى كل الي مسك في الكام كلمه نقد الي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع او ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصه المشاهده الموضوعيه والنقد البناء انه يراجع نفسه، ويشوف ما وراء الستار".

وجاء تعليق محمد رمضان على إشادة زاهي حواس به من خلال إعلانه على تجسيد دور الملك أحمس في عمل سينمائي في عام 2023، قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق #زاهي_حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس ٢٠٢٣".

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محمد رمضان الملك احمس

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