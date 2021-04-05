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عاجل.. إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب شخص منذ قليل، بطلق ناري بالساق، في مشاجرة بين عائلتين، بمدينة نجع حمادي، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة محمد حمدي زيدان، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، في مشاجرة بين عائلتين في نجع حمادي.
تم نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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