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مفاجأة مدوية.. الأهلي مهدد بفقدان الجناح الطائر أمام الزمالك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، صدمة قوية، بعدما حذره الجهاز الطبي للفريق من التعجل في عودة نجم الفريق.

وحذر الجهاز الطبى بالأهلى موسيماني من التعجل في الدفع بعلى معلول الظهير الايسر للفريق في المباريات.

وأكد طبيب الفريق، أن معلول في حاجة لمزيد من الوقت من أجل مشاركتة بدون خوف.

وكان موسيماني قد طلب من الجهاز الطبى تقرير عن حالة معلول لمعرفة مدى إمكانية مشاركتة في مباراة الزمالك التي ستقام يوم 18 أبريل الجارى والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الطبى أن على معلول مازال يحتاج فترة للتعافى بشكل جيد من إصابته الأخيرة التي غاب بسببها عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضى.

 وكان معلول، قد عاد إلى القاهرة، وتواجد اليوم في «الجيم» بملعب التتش بالجزيرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.


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