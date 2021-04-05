صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني





طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي متابعة أحد اللاعبين تمهيدًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ودخل اللاعب الناميبي بيتر شالويلي نجم صن داونز الجنوب أفريقي في دائرة إهتمام مسئولي القلعة الحمراء بناء على ترشيحات من جانب موسيماني الذي يسعى جاهدًا لدعم الخط الهجويم للفريق خلال الفترة القادمة.





ويأتي هذا الطلب في ظل إلحاح من المدير الفني للقضاء على العقم الهجومي الذي يصيب الفريق خلال الفترة الماضية على الرغم من ضم والتر بواليا من نادي الجونة إلى أنه لم يثبت جدارته بقيادة هجوم القلعة الحمراء.





وفي سياق آخر تلقى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عروض من أندية أوروبية وكذلك آسيوية للرحيل إليهم بنهاية الموسم الجاري لكن الإدارة لن تنوي التفريط في خدمات اللاعب بسبب مستواه المميز ونجاحه في حجز مكان أساسي له في التشكيلة الأساسية للفريق ومنتخب مصر.



