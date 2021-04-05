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تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بأكتوبر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات مقتل سائق توك توك والتخلص من جثته، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة اكتوبر ثاني، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وظروفها، ودوافعها وظروفها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سائق توك توك عشريني العمر، مصاب بطلق ناري، وعثر بحوزته على متعلقاته كاملة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وفحص علاقات المجني عليه، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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