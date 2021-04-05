الأولى من نوعها بقنا.. استئصال ورم بالغدة النكافية اليمنى مع تشريح العصب الوجهي لمريض بمستشفى قنا العام

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إجراء جراحة الأولي من نوعها لاستئصال ورم بالغدة النكافية اليمني مع تشريح العصب الوجهي، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عادل علي، استشاري التخدير ومدير العمليات.

شارك في الجراحة الدكتور محمد لطفي، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور محمد القهيوي، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور عمر خيري، طبيب الجراحة، الدكتور أحمد رضوان، طبيب الجراحة العامة، الدكتور عبد الرحيم، محمد، طبيب مقيم حراجة عامة، الدكتور أسامة جعفر، طبيب مقيم جراحة عامة، دكتور سامح صبحي، أخصائي التخدير.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الحالة التي أجريت لها الدراسة مستقرة، حيث كان يعاني من ورم في الغدة النكافية، تم استئصاله الورم بالغدة النكافية اليمني مع تشريح العصب الوجهي، وهي الجراحة الأولي من نوعها في المستشفى، مقدمًا الشكر للطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى.

