في 8 نقاط.. تعرف على أهداف تعديل قانون نقابة المهندسين (انفوجراف)

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.



يهدف مشروع القانون إلى:



• تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي.



• ‏تعميق التوسع في العلوم الهندسية.



• ‏تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.



• ‏وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة.



• ‏عمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.



• ‏يعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة.



• مراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.



• ‏توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.