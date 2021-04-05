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في 8 نقاط.. تعرف على أهداف تعديل قانون نقابة المهندسين (انفوجراف)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

يهدف مشروع القانون إلى:

• تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي.

• ‏تعميق التوسع في العلوم الهندسية.

• ‏تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

• ‏وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة.

• ‏عمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

• ‏يعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة.

• مراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

• ‏توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
في 8 نقاط.. تعرف على أهداف تعديل قانون نقابة المهندسين (انفوجراف)
في 8 نقاط.. تعرف على أهداف تعديل قانون نقابة المهندسين (انفوجراف)

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