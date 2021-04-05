Advertisements
أسما شريف منير تعلن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:05 م
مي مرسي
Advertisements
أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجتزي، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت قائله: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".
وتابعت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".
وكتبت قائله: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".
وتابعت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements