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أسما شريف منير تعلن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجتزي، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت قائله: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وتابعت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

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