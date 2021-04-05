أسما شريف منير تعلن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها

أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجتزي، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت قائله: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".



وتابعت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".