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الموعد المُنتظر.. كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وبورتو في دوري الأبطال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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ينتظر عشاق ومحبو دوري أبطال أوروبا، مواجهة من العيار الثقيل بين تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، ضمن إطار منافسات دور ثمن نهائي البطولة الأغلى في العالم.

موعد مباراة تشيلسي وبورتو القادمة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة تشيلسي الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أبريل، على أرضية ملعب "الدراجاو"، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل قناة "beIN Sports 2 HD Premium" حصريا مواجهة تشيلسي الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن تشيلسي من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما عبر أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مجموع لقائي دور الستة عشر ذهابًا وإيابًا.

وعلى الجانب الأخر، وصل بورتو لهذا الدور عقب عبور فريق يوفنتوس بصعوبة من دور الـ 16 بـرباعية مقابل ثلاثة أهداف بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

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تشيلسي بورتو الابطال

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