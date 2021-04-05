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رايولا يكشف حقيقة طلباته لانتقال هالاند إلى برشلونة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى تفاصيل حديث مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لاتمام صفقة اللاعب و حقيقة الأنباء حول طلب حصوله على 20 مليون يورو، عمولة انضمام موكله إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقالت إذاعة "RAC1" أن رايولا طلب الحصول على عمولة 20 مليون يورو له، ونفس المبلغ لوالد هالاند، بالإضافة إلى 30 مليونًا كراتب سنوي للاعب، بجانب استمرار ميسي في الفريق، بغض النظر عن طلبات دورتموند.

 وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن تلك الأنباء أحدثت ضجة كبرى في جميع وسائل الإعلام، مما جعل رايولا يلجأ إلى حسابه بموقع تويتر، وينفي ذلك.

وكتب مينو رايولا "أخبار مزيفة، الأخبار الكاذبة تنتقل بسرعة ولمدى بعيد".

وكان رايولا ووالد هالاند، قد اجتمعا الأسبوع الماضي، مع مسئولي برشلونة وريال مدريد، لمناقشة إمكانية نقل اللاعب إلى الليجا.

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هالاند برشلونة الدوري الاسباني

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