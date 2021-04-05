صلاح عبد الله يتعاون مع علي الحجار في مفاجأة لرمضان 2021







طرح النجم على الحجار، برومو أغنيته الجديدة على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتي تحمل اسم "اشتقنالك" من كلمات النجم صلاح عبد الله.



وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وظهر في البرومو معه شقيقه أحمد الحجار وصلاح عبد الله وعدد من الأطفال.



وكام قد قدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا