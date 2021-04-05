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"توك توك" يفتتح "الإسكندرية القصير"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يفتتح فيلم "توك توك" للمخرج محمد خضر، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم.

حيث يعرض عقب حفل الافتتاح المقام بمسرح محمد عبد الوهاب بكورنيش الإسكندرية، وتفتح بوابة المسرح أمام الجماهير من الساعة السابعة والنصف، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وسيعاد عرض الفيلم يوم الخميس المقبل الموافق ٨ إبريل، وسيعقبه ندوة بحضور أبطال العمل وهم إلهام وجدي، وأشرف مهدي، والمنتجة شيرين علاء والمخرج محمد خضر.

فيلم "توك توك" تم عرضه في كثير من المهرجانات العالمية، وهو من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبد الهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس، منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

‏‎الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

‏‎درس محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك للأفلام، وأنشأ شركة إنتاج متخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة ويعد "توك توك" هو أول تجاربه الإخراجية.

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