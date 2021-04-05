نهاية قوية للموسم الرابع.. صابر الرباعي يغني في "سهرانين" بقيادة المايسترو هاني فرحات







يحل المطرب التونسي صابر الرباعي ضيفا على آخر حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يوم الأربعاء والخميس المقبلين.





يتحدث "الرباعي" خلال اللقاء عن علاقته بعدد من نجوم الفن، في مقدمتهم المطرب جورج وسوف الذي قلّده خلال الحلقة، وكذلك الفنان الكبير الراحل سيد مكاوي، فضلا عن عمله كنقيب للموسيقيين في تونس، ورؤيته للأزمات التي تواجه الغناء والموسيقى في الوطن العربي.





كما يقدم صابر الرباعي العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح "سهرانين"، بقيادة المايسترو هاني فرحات.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء.