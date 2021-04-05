زوج يعتدي على زوجته بسلاح أبيض أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية

شهدت اليوم الأثنين محكمة الأسرة دائرة الجمرك بالإسكندرية حادث اعتداء زوج على زوجته المدعية بالطلاق بمحكمة الأسرة أثناء الجلسة بسلاح أبيض.

وتلقى أمن محكمة الإسكندرية بلاغًا بوجود حادث اعتداء داخل سرايا المحكمة، وبالمعاينة تبين أن زوج اقدم على الاعتداء على زوجته بواسطه سلاح أبيض داخل المحكمة لوجود خلافات زوجيه بينهم.

وضبطت قوات الأمن المتهم وتحويله إلى قسم شرطة المنشية وطلب الإسعاف المجنى عليها وتم نقلها لتلقى العلاج.



