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مصطفي درويش يثير أزمة في مسلسل "ضد الكسر" بسبب الجمهور

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حاصر عدد من الجمهور الفنان مصطفي درويش خلال تصويره مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث أقبل عدد من محبيه على التصوير معه وذلك في منطقة روض الفرج شبرا.


وتوقف مصطفى درويش في ذلك اليوم عن تصوير مشاهده بسبب التفاف الكثيرون من حوله مما أضطر لتأخيره عن فريق العمل وهو ما سبب له أزمة في ذلك اليوم.


وبشكل كبير قام أشخاص كثيرون بمحاصرة مصطفى درويش لكي يلتقطون معه مجموعة من الصور التذكارية كونهم يحبونه بسبب أعمالهم التي قدمها ونالت على إعجابهم أبرزها شخصية فتحي في مسلسل بـ"100 وش".

ويجسد مصطفى درويش شخصية محام خلال الأحداث ثم يدخل السجن بسبب أحد القضايا ويرجع لينتقم من الفنانة نيللي كريم كونها هي التي تسبب في دخوله السجن. وأضاف أنه يجعل شقيقة نيللي كريم تقع في حبه والتي تقدمها الشخصية الفنانة تارا عماد ويفتعل العديد من المشاكل.


وتدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" في إطار درامى شعبي، ويشارك في بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

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