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60 دولارا للبرميل متوسط سعر سلة خامات أوبك في الربع الأول

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
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 شهدت أسعار النفط الخام في الأسواق الآجلة نشاطا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2021 ما سينعكس بآثاره الإيجابية على نسب النمو في اقتصاديات دول المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك "أن متوسط سعر سلة خاماتها ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري الى نحو 60 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 16 دولارا و بنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2020 .

وعلى مستوى حركة خام برنت فقد ارتفع متوسط السعر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.86 دولار للبرميل بنمو نسبته 22.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 فيما حين صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولار للبرميل في فترة الرصد نفسها.

كانت أسعار النفط الخام قد تلقت دعما في الربع الأول من العام الجاري بداية من خفض الإنتاج الذي قررته أوبك خلال شهر يناير الماضي بنحو 7.2 مليون برميل يوميا ثم تقليص الإنتاج بشكل متدرج بمقدار/// 75 ألف برميل يوميا في شهري فبراير و مارس الماضيين// .

وفي قرار لاحق تم الاتفاق بين أوبك بلس باستثناء روسيا وكازاخستان على إبقاء مستويات الإنتاج عند المستويات نفسها خلال شهر أبريل 2021.

وقررت أوبك إضافة إلى كبار المنتجين المستقلين أيضا بعد ذلك تقليص تخفيضات اتفاق خفض الإنتاج تدريجيا خلال مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري وبمقدار 350 ألف برميل يوميا في الشهر الأول و نفس المقدار في الشهر الثاني و 441 ألفا في الشهر الثالث .

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