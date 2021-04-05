Advertisements

وزيرة الصحة: توافر مخزون كاف من غاز الأكسجين الطبي في جميع المستشفيات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ "كول كونفرانس".

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الإجتماع مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية، كما راجعت عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين"، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات، مُؤكدة على توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، مُشيرة إلى استعداد وجاهزية كافة المستشفيات بـ محافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار خطة التوسع في المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتابع أن الوزيرة وجهت خلال الإجتماع بسرعة الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة كافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التي تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

وذكر أن الوزيرة وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلًا عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بـ محافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

أخبار تهمك

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي مهدد بفقدان الجناح الطائر أمام الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ ساعة و 10 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

منذ 18 دقيقة

طارق حامد يفجر مفاجأة جديدة في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

رايولا يكشف حقيقة طلباته لانتقال هالاند إلى برشلونة

منذ 37 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

06:24 م

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

05:33 م

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج