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تواجد قوي للاعبي الزمالك في اختيارات الكاف لجوائز الأفضل بدوري الأبطال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هدف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في مرمى مولودية الجزائر، ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثاني في شباك مولودية الجزائر ليحقق الزمالك فوزه الأول بدور المجموعات. 

وجائت قائمة الأهداف التي اختارها الكاف لأفضل أهداف الجولة كالتالي: 

- هدف سيمانجا سوزي لاعب فيتا كلوب في سيمبا التنزاني.

- هدف كلاتوس تشاما لاعب سيمبا في فيتا كلوب.
 
- هدف محمد بن رمضان لاعب الترجي في تونجيت السنغالي.
 
- هدف شيكابالا في المولودية.

وفي نفس السياق كشف الكاف عن اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بالجولة الخامسة كالتالي:

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك.
 
- كلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزاني.
 
- أمير سعودي لاعب شباب بلوزداد الجزائري.
 
- ريكاردو جوس حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

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