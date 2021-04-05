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تواجد قوي للاعبي الزمالك في اختيارات الكاف لجوائز الأفضل بدوري الأبطال
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:27 م
الفجر الرياضي
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وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هدف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في مرمى مولودية الجزائر، ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثاني في شباك مولودية الجزائر ليحقق الزمالك فوزه الأول بدور المجموعات.
وجائت قائمة الأهداف التي اختارها الكاف لأفضل أهداف الجولة كالتالي:
- هدف سيمانجا سوزي لاعب فيتا كلوب في سيمبا التنزاني.
- هدف كلاتوس تشاما لاعب سيمبا في فيتا كلوب.
- هدف محمد بن رمضان لاعب الترجي في تونجيت السنغالي.
- هدف شيكابالا في المولودية.
وفي نفس السياق كشف الكاف عن اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بالجولة الخامسة كالتالي:
- فرجاني ساسي لاعب الزمالك.
- كلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزاني.
- أمير سعودي لاعب شباب بلوزداد الجزائري.
- ريكاردو جوس حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.
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