تواجد قوي للاعبي الزمالك في اختيارات الكاف لجوائز الأفضل بدوري الأبطال

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هدف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في مرمى مولودية الجزائر، ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.









وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثاني في شباك مولودية الجزائر ليحقق الزمالك فوزه الأول بدور المجموعات.





وجائت قائمة الأهداف التي اختارها الكاف لأفضل أهداف الجولة كالتالي:





- هدف سيمانجا سوزي لاعب فيتا كلوب في سيمبا التنزاني.





- هدف كلاتوس تشاما لاعب سيمبا في فيتا كلوب.

- هدف محمد بن رمضان لاعب الترجي في تونجيت السنغالي.

- هدف شيكابالا في المولودية.





وفي نفس السياق كشف الكاف عن اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بالجولة الخامسة كالتالي:





- فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

- كلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزاني.

- أمير سعودي لاعب شباب بلوزداد الجزائري.