دورتموند يحسم مصير هالاند

أعرب هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن أمله في بقاء نجم الفريق، إيرلينج هالاند هذا الصيف.

وفي تصريحات لخدمة البث المباشر (دي ايه زد إن) وبوابة (سبوكس)، قال فاتسكه: "لا توجد خطة بديلة".

وأبدى فاتسكه رد فعل هادئة على التقارير الإعلامية الأخيرة الواردة من إسبانيا التي تحدثت عن عقد لقاء بين والد هالاند، ألف-إنجه ووكيل أعماله، مينو رايولا، مع رئيس برشلونة خوان لابورتا.

وقال فاتسكه: "سنناقش هذا في هدوء مع إيرلينج ووالده ووكيل أعماله، ونحن نسعى إلى بقائه عندنا برغبته وأن يلعب لصالح دورتموند في الموسم المقبل وهو مقتنع".

غير أن الموقف التفاوضي لدورتموند ساء بعد الهزيمة أمام آينتراخت-فرانكفورت أول أمس السبت بهدفين مقابل هدف، وكانت هذه الهزيمة بمثابة ضربة كبيرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد الآن بفارق سبع نقاط خلف فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب البوندسليجا المؤهل للمسابقة القارية.

وقلل فاتسكه من إمكانية رحيل جادون سانشو زميل هالاند في خط هجوم دورتموند عن النادي، وقال: "جادون يلعب لدينا لفترة أطول من إيرلينج، وإذا توافر عرض استثنائي فإننا سنناقشه مع اللاعب ومع وكيله كما هي العادة دائما".

في الوقت نفسه، قال فاتسكه إنه لا يتوقع صيف انتقالات ساخنا، مضيفًا "نحن نرى بالذات في الأندية الكبيرة جدا مدى الجراح التي خلفتها أزمة كورونا، وهي ليست جراحا صغيرة تندمل في غضون أسبوعين".