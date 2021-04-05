Advertisements

دورتموند يحسم مصير هالاند

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعرب هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن أمله في بقاء نجم الفريق، إيرلينج هالاند هذا الصيف.

 

وفي تصريحات لخدمة البث المباشر (دي ايه زد إن) وبوابة (سبوكس)، قال فاتسكه: "لا توجد خطة بديلة".

 

وأبدى فاتسكه رد فعل هادئة على التقارير الإعلامية الأخيرة الواردة من إسبانيا التي تحدثت عن عقد لقاء بين والد هالاند، ألف-إنجه ووكيل أعماله، مينو رايولا، مع رئيس برشلونة خوان لابورتا.

 

وقال فاتسكه: "سنناقش هذا في هدوء مع إيرلينج ووالده ووكيل أعماله، ونحن نسعى إلى بقائه عندنا برغبته وأن يلعب لصالح دورتموند في الموسم المقبل وهو مقتنع".

 

غير أن الموقف التفاوضي لدورتموند ساء بعد الهزيمة أمام آينتراخت-فرانكفورت أول أمس السبت بهدفين مقابل هدف، وكانت هذه الهزيمة بمثابة ضربة كبيرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد الآن بفارق سبع نقاط خلف فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب البوندسليجا المؤهل للمسابقة القارية.

 

وقلل فاتسكه من إمكانية رحيل جادون سانشو زميل هالاند في خط هجوم دورتموند عن النادي، وقال: "جادون يلعب لدينا لفترة أطول من إيرلينج، وإذا توافر عرض استثنائي فإننا سنناقشه مع اللاعب ومع وكيله كما هي العادة دائما".

 

في الوقت نفسه، قال فاتسكه إنه لا يتوقع صيف انتقالات ساخنا، مضيفًا "نحن نرى بالذات في الأندية الكبيرة جدا مدى الجراح التي خلفتها أزمة كورونا، وهي ليست جراحا صغيرة تندمل في غضون أسبوعين".

أخبار تهمك

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رايولا يكشف حقيقة طلباته لانتقال هالاند إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي مهدد بفقدان الجناح الطائر أمام الزمالك

منذ 43 دقيقة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 10 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

منذ 18 دقيقة

طارق حامد يفجر مفاجأة جديدة في الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

06:24 م

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

05:33 م

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج