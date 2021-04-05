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عاجل.. وفاة والدة فريدة سيف النصر بعد إصابتها بكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رحلت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، عن عالمنا قبل قليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أمي رحلت مشيت سافرت.. يعني إيه؟.. يا روحي يا حبيبتي.. مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة».

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، كشفت قبل أيام، عن تعرض والدتها وشقيقها لأزمة صحية على إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وحجزهما بالعناية المركزة، حسب ما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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