المجتمعات العمرانية: مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة نقلة حضارية لمصر

قال علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة واحد من عدة مشروعات لإعادة القاهرة بأفضل مظهر حضاري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية لمصر كلها تظهر عظمة المصريين.



وأضاف "عبد العزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هذا المشروع تم تنفيذه على مساحة 63 فدان، موضحًا أن البحيرة قبل التطوير كانت مرتعًا للحيوانات الضالة وتم استبدالها بعمل ممشى بطول 2.5 كيلو متر وإقامة متنزهات خضراء بحوالي 13 فدان.



وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد من الكافيتريات والمطاعم بمساحة 900 متر مربع، وإنشاء جزيرة استوائية داخل البحيرة والحفاظ على المياه ونقاوتها، مع إنشاء شبكة إنارة كاملة، حيث تم التطوير خلال عام والقيام بتكريك البحيرة وعمل حدود لها وتنفيذ 3 بوابات وإنشاء مجموعة حمامات داخلية داخل المنطقة، مستطردًا "بشهد لكل واحد أنه أخلص لمصر وأعطى وقته لمصر حتى تظهر بهذا الشكل".



