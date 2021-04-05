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"طلقة خرطوش بجانب الجثة".. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب بأكتوبر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت مصادر أمنية مسؤولة بقطاع أمن الجيزة أن الشاب المعثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، أصل بلدته بمحافظة الفيوم، وحضر إلى مدينة 6 أكتوبر للعمل كـ" سائق توك توك".

وأضافت المصادر إلى الفجر أن الضحية كان يقيم رفقة عددًا من زملائه بالشقة، مشيرة إلى أن الجثة بها طلق خرطوش بجانبه، عثر بحوزته على كامل متعلقاته.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة اكتوبر ثاني، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وظروفها، ودوافعها وظروفها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سائق توك توك عشريني العمر، مصاب بطلق ناري، وعثر بحوزته على متعلقاته كاملة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وفحص علاقات المجني عليه، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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