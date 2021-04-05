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مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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لقي رجل مسن في العقد السابع من العمر مصرعه، وأصيب 5 آخرين بإصابات بسيطة، في حريق هائل داخل منزله في قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بسبب فرن.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل في منطقة العوض، بقرية الدلجمون.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية الي محل الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنزل المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في إحدى الغرف فوق سطح منزل سكني بسبب فرن حطب مااسفر عن مصرع صاحب المنزل ويدعى "م. ا. غ في العقد السابع من العمر أثناء محاولتة إطفاء الحريق وإصابة 5 آخرين.
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)
مصرع وإصابة ٦ أشخاص فى حريق هائل فى الغربية (صور)

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