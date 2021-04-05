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آرسنال مهدد بخسارة نجم الفريق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جميع المؤشرات تشير إلى أنه إذا فشل آرسنال الإنجليزي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فقد يضطر الجانرز إلى التفكير في بيع أحد النجوم الذين يعتمد عليهم من أجل العودة إلى مكانهم الطبيعي.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأنه من الممكن أن يتخذ آرسنال قراراً ببيع جوهرته بوكايو ساكا الذي يعتبر من أكبر رهانات المستقبل في صفوف المدفعجية. 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الوضع المالي الحساس وخاصة في ظل ما أحدثته جائحة تفشي وباء فيروس كورونا مما يجعل آرسنال مضطراً لبيع إسم كبير حتى يحصل على الأموال ويقوم بإدارة هذه المرحلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ساكا اللاعب متعدد الاستخدامات وُلد في إنجلترا لعائلة من نيجيريا وقد لعب النجم الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاماً أربع مباريات دولية مع المنتخب إنجلترا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ساكا أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، حيث خاض حتى الآن 35 مباراة في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

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