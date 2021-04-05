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وادي دجلة تفتتح أول أكاديمية لكرة القدم في الصعيد بمحافظة أسيوط

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في اطار استراتيجية وزارة الشباب و الرياضة نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية، قررت أندية وادى دجلة-أكبر نادي خاص في مصر-افتتاح أكاديمية وادى دجلة لكرة القدم بمحافظة أسيوط؛ التي تقدم أفضل النظم التدريبية لأبناء المحافظة والصعيد بوجه عام لتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، ودعم جهود الدولة لتشجيع الاستثمار بمحافظات الصعيد وتوفير خدمات متكاملة لسكانه، وتستهدف أكاديمية وادى دجلة بأسيوط ضم من  400إلى 700 لاعب من الجنسين في الفئة العمرية من 4 إلى 16 عام.
وتمتلك أندية وادى دجلة، واحدة من أكبر وأقوى أكاديميات كرة القدم في مصر، والتي أدارها نادي أرسنال سابقًا، ويتدرب بها حاليًا أكثر من 3000 لاعب ولاعبة، وبافتتاح الأكاديمية الجديدة يرتفع إجمالي عدد أكاديميات وادى دجلة لكرة القدم إلى 8 أكاديميات وهي أكاديمية المعادي بالمعادي، أكاديمية النخيل بالتجمع الخامس، أكاديمية اللوتس بالتجمع الخامس، أكاديمية هليوبوليس بمصر الجديدة، أكاديميات اكتوبر 1 و اكتوبر 2بالسادس من اكتوبر, أكاديمية محرم بك بالأسكندرية و أكاديمية أسيوط بأسيوط  ، وبذلك تصبح الأكاديمية الجديدة أول فرع للنادي بالصعيد وأول فرع لأكاديمية محترفة في الوجه القبلي.
وتستهدف استراتيجية أندية وادى دجلة، التوسع والانتشار على مستوى الجمهورية حتى تصبح قريبة من عملائها وزيادة عدد الخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال توسعة الفروع القائمة وزيادة عددها إلى 13 فرع حتى عام 2025، وفي هذا الصدد تستهدف إنشاء فرعين بمحافظتي أسيوط ودمياط على مساحة 108 ألف متر مربع للأول، و54 ألف متر للثاني خلال عام 2021، وفي العام التالي تعتزم فتح فرع بمنطقة ميامي، ليصبح ثاني فرع لوادى دجلة بمحافظة الإسكندرية، بعد افتتاح فرع بمحرم بيك على مساحة 44 ألف متر مربع منذ عامين.
وتعد أندية وادى دجلة رائدة في مجال الرياضة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال 4 أكاديميات؛ مدرسة كرة القدم، والتي أدارها نادي أرسنال سابقًا، وتعد واحدة من أهم وأكبر أكاديميات الكرة في المنطقة والتي تدرب أكثر من 3,000 لاعب ولاعبة، درويش للاسكواش، يديرها الكابتن كريم درويش اللاعب المصنف رقم 1 عالمياً سابقاً وتُعد أكبر أكاديمية بعدد 1,500 متدرب ومتدربة، أكاديمية وادى دجلة للسباحة، المرخصة من Swim America واتحاد مدارس السباحة الأمريكي وعدد المشتركين بها 15 ألف مشترك، وادى دجلة للتنس، تقدم المدرسة برامج تدريبية متميزة على مستوى عالمي منذ عام 2003 والتي جعلتها الأكاديمية الأكبر والأكثر تميزًا في مصر.
كما تقدم أندية وادى دجلة العديد من المدارس التدريبية الأخرى لعدد من الرياضات مثل التايكوندو والكاراتيه والكرة الطائرة وكرة السلة والرياضات البدنية والجمباز.
وتأسس وادى دجلة عام 2003، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهي المعادي، النخيل، هليوبوليس، ناديين بمدينة السادس من أكتوبر، اللوتس بمنطقة التجمع الخامس، ومحرم بك في الإسكندرية.

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