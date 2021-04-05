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وزيرة الصحة تطمئن مرضى كورونا: توافر الأكسجين الطبي بالمستشفيات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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راجعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية، كما راجعت عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين"، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات، مُؤكدة على توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ "كول كونفرانس".

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