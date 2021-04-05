مصطفى مقلد يكشف المعادلة السرية في نجاح صفقات اللاعبين

قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي إن صفقات اللاعبين في سوق الانتقالات تعتبر من أهم القرارات للأندية والجماهير نظرا للميزانيات المالية الكبيرة للاستثمار في عقود انتقالات اللاعبين في وقتنا الحالي، اتجهت الأندية الكبري عالميا لدراسة الصفقات عن طريق تحليل البيانات وكيفية الحصول علي معلومات تفصيلية حول مدي نجاح الصفقات فنيًا والمؤشرات المستقبلية للعوائد الاستثمارية من عقود اللاعبين تلك هي المعادلة، فالأمر أصبح علميًا وتقنيًا وحسابيا وليس مجرد ترشيح لاعب مهاري وقرار تقليدي مبني علي التوقع والاجتهاد فكثيرًا من الصفقات الكبيرة، لم تنجح في تحقيق اهدافها والمستوي المتوقع منها لعدم مناسبتها للمستهدف منها ، لذلك ظهرت الأهمية المتزايدة لتدخل تخصص تحليل البيانات والتي تعتبر في وقتنا الحالي هي : المعادلة السرية في نجاح صفقات اللاعبين.

وكشف مصطفي مقلد، ان صفقات اللاعبين تعد من أهم الاستثمارات بالنسبة للأندية نظرا للانفاقات المالية الكبيرة لقيمة اللاعبيين ومدي تحقيق الانجازات والبطولات حسب اهداف وطموحات ومخطط النادي، ونظرا لهذة الأهمية المؤثرة زادت أهمية تخصص تحليل البيانات والذي يعمل من خلال فريق متخصص يرصد ويحلل جميع الإحصائيات ومدي نجاح انتقال اللاعب للفريق من خلال دراسه امكانيات اللاعب الفنية والمهارية والصحية والنفسية ومدي مناسبته للفريق.

كما يقوم فريق البيانات باختبار معطيات اللاعب وامكانية نجاحه في اطار منظومه النادي.

وأوضح مصطفي مقلد، أن كافة التفاصيل التي يعمل عليها فريق البيانات تتوصل الي استنتاجات تتنبأ بمدي نجاح الصفقة مستقبلا ويعمل فريق البيانات من خلال العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة المتخصصة في التحليل الفني وتقنية التحليل بالفيديو وبرمجيات الذكاء الاصطناعي التخصصية، تلك الأدوات المستخدمة في الرصد والقياس والتحليل، بالإضافة إلي التخصص الفني والعلمي في تفسير البيانات وتحويلها لمعلومات تبني عليها اتخاذ القرارات مع الإدارة الفنية للفريق وإدارة التعاقدات وإدارة النادي حتي تكتمل المنظومة في كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية من خلال تفسير وتحليل البيانات.





واشار خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إلي أن الإدارات المحترفة تسعي دائما الي التطور التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة بهدف التنبؤ بالمستقبل والتخطيط للأهداف المتوقعة في إطار اكتساب الميزة التنافسية عن الاخرين وتحقيق العوائد الاستثمارية وتحسين جودة وكفاءة العمل المؤسسي.

يذكر ان مصطفي مقلد قد شارك في العديد من الفاعليات الدوليه المتخصصه في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومستقبل الاستثمار في المجال الرياضي .