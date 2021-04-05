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"الشيوخ" يوافق على 3 مشروعات قوانين خلال الأسبوع الجاري.. تعرف عليها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، نشاطًا مُكثفًا على مدار اليومين الماضيين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة المُحالة إليها من قِبل مجلس النواب، والموافقة عليها وإحالتها للمجلس مرة أخري لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.

وترصد "الفجر" في النقاط التاليه هذه القوانين والهدف منها وجاءت كالأتي:

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

ويهدف القانون إلى:

- مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة.

- يُعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

- تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سُلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني.

- إذا اجتمع الطرفين يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

ويهدف القانون إلى:

- إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
- مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
- المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات.
- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
- تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون نقابة المهندسين

- ويهدف القانون إلى:

- تعديل بعض أحكام القانون لتمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي.
- تعميق التوسع في العلوم الهندسية وتطوير دور المهندس المصري.
- تمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
- وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.
- ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
- تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
- توثيق وتبادل المعلومات والخبرات مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

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