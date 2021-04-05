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ميلان يزف بشري سارة لجماهيره بشأن إبراهيموفيتش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الايطالية، اليوم الإثنين، إلى اقتراب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من تجديد عقده مع الروسونيري.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان وإبرا توصلا لاتفاق بالفعل حول توقيع عقدٍ جديد بقيمة 6.5 مليون يورو، بنتهي في صيف 2022، كما أن العقود تم إنهاؤها بالفعل، ومن المتوقع توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف التقرير عن الراتب المتوقع سيكون 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 500 ألف يورو، حال تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عقد إبرا ينتهي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، مع وجود رغبة مشتركة بين الطرفين في توقيع عقدٍ جديد.

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