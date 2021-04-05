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تعرف على تشكيل مباراة المقاولون والاتحاد السكندري في الدوري

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام المقاولون المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 

وجاء التشكيل كالآتى  : 

حراسة المرمى : محمد صبحى . 

خط الدفاع : مصطفى ابراهيم ، داميون لوى ، فوزى الحناوى، السيد سالم . 

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد الغندور . 

خط الهجوم : روماريو ، اوكوى . 

وأعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون  عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه اللقاء . 

وضم التشكيل كلا من : محمود أبو السعود ، محمد سمير ، كريم مصطفى ، ابراهيم صلاح ، زيزو ، يوسف اسماعيل ، أحمد أسامه ،أحمد شيمى ،فاروق نور الدين ، لويس ادوار ، باسم على . 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .

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المقاولون الدوري المصري الاتحاد

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