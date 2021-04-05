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سمير فرج يكشف عن 4 رسائل بعثها موكب نقل المومياوات للعالم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المفكر الاستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إن موكب نقل المومياوات الملكية، الذي تم أول أمس، من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط، شيء مشرف لمصر ويبعث بعدد من الرسائل للعالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسائل التي قدمها هذا الحدث تأتي الأولى منها، أن مصر آمنة خالية من الإرهاب، والرسالة الثانية قدرة مصر على إنجاز هذا العمل في ظل أزمة كورونا.
وأشار المفكر الاستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إلى أن الرسالة الثالثة تقديم الحضارة المصرية القديمة للعالم، وأخيرا، يمثل نجاح موكب نقل المومياوات دعاية مجانية لمصر تكفي سنوات على نحو 400 قناة.
ومن ناحية أخرى، أوضح فرج أن السودان تمثل عمق استراتيجي لمصر في الجنوب، واستقرار مصر مستنبط من الاستقرار في السودان، حيث إن وقت توتر الأوضاع في السودان كان الإرهابيون يتدفقون لمصر.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن مصر أكثر دولة تجري تدريبات عسكرية والكثير من الدول تسعى لإجراء تدريبات مشتركه مع الجيش المصري.

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