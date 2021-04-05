محافظ بني سويف يوزع "فوانيس رمضان" ويداعب الأطفال فى إحتفالية يوم اليتيم (صور)



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل بمدينة بني سويف، اليوم الاثنين، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، مشاركًا الأطفال فرحتهم بمداعبتهم، وتوزيع لعب الأطفال وفوانيس رمضان.



جاء ذلك في حضور كل من: بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور على بدر، والدكتورة منى عبد الله، وعبير جمال، أعضاء مجلس النواب، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.



محافظ بني سويف



وأكد محافظ بني سويف، على سعادته بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والتواجد وسط أطفالنا وأبنائنا لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كافة الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم، مشددًا على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان،والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.



رعاية الأيتام



وأشار محافظ بني سويف، إلى إن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعًا، فضلا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجا.



فوانيس رمضان



وتضمنت الإحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والغنائية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأيتام، بجانب مشاهدة فقرة ركوب الأطفال للطفطف ومرورهم أمام االحاضرين، حيث حرص المحافظ على مداعبة الأطفال وتوزيع بعض الهدايا ولعب الأطفال وفوانيس رمضان مشاركة لهم في فرحتهم بهذه المناسبة الطيبة.

