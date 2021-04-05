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عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا عاجلا أكد فيه التزام الأمير حمزة بن الحسين بنهج الأسرة الهاشمية.

 

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي أيضا بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين.

 

وجاء في بيان الديوان الهاشمي أنه "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

 

 

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة.

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الكلمات المفتاحية

الملك عبد الله الثاني الديوان الملكي الهاشمي الامير حمزة الاردن

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