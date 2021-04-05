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محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب خلال زيارته لمركز ومدينة الفشن، في حضور كل من: طه محمد بهجت عضو مجلس النواب، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن وعددًا من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية.

الأم المصرية

وأثنى محافظ بني سويف، على قصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء، مثمنا الدور الكبير للأم المصرية وتضحياتها اللامحدودة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موجها تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب اللائى قدمن أبطالًا بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعا عن أمن واستقرار وطننا الغالي مصر، مؤكدا أن الأمهات المصريات الفضليات قدمن ولا زالت يقدمن أروع النماذج فى التضحية والعطاء دون انتظار المقابل.

تكريم 45 أمًا

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم بعض الفعاليات الفنية، فيما اختتمت الاحتفالية بتكريم 45 من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة.
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)
محافظ بني سويف يكرم أمهات الشهداء والمثاليات: قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن (صور)

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