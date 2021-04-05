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خبير استراتيجي: إثيوبيا تنتهج سياسة الخداع والمراوغة في ملف سد النهضة.. فيديو

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسي والاستراتيجية، إن الموقف الإثيوبي يتسم بالجمود في ملف سد النهضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إثيوبيا في أسوء أوضاعها على المستوى الداخلي والخارجي خلال الفترة الحالية».

وأكمل «أديس أبابا تنتهج سياسة الخداع والمراوغة في مفاوضتها، لكن مصر أكدت أن الملء الثاني خطر أحمر»، معربا عن أمنيته بسماع أديس أبابا صوت العقب، وتغليب المصالح المشتركة مع مصر والسودان.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسي والاستراتيجية يشهد جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي.

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