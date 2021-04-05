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خالد جلال يحفز لاعبي البنك الأهلي قبل المران الجماعي
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:55 م
ولاء حسني
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حرص
خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي علي عقد جلسه مع
لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران الجماعي اليوم المقام علي الملعب الفرعي بستاد
الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة فريق وادي دجله الهامه للغاية الاربعاء المقبل.
وطالب
خالد جلال من اللاعبين ضرورة الفوز في اللقاء القادم وحصد الثلاثة نقاط التي ستكون
نقطة إنطلاق الفريق في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأشار المدير
الفني إلي أنه يثق في قدرات جميع لاعبي الفريق لتحقيق الاداء والانتصارات المنتظره
خلال الفتره المقبله.
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