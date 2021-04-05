موسيماني يُجري تغييرات موسعة على تشكيل الأهلي.. طالع التفاصيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، استعداداته غدا الثلاثاء على ملعب التتش لمواجهة سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطوبة الأفريقية، بعد التعادل في المباراة الماضية مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة بالسودانز





ويدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، إجراء عدد من التغييرات في التشكيلة الأساسية للأهلي أمام سيمبا ، حيث ينوي بدء المباراة بالاعتماد على سعد سمير في خط الدفاع بدلا من بدر بانون، وحسين الشحات والكونغولي والتر بواليا في الهجوم بدلا من محمد شريف ومروان محسن.





ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني والمقر لها التاسع من أبريل الجاري في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المواجهة التي ستقام بينهما استاد القاهرة الدولي.



