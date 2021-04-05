عودة الأخطبوط.. جنش ينافس 4 حراس على التصدي الأفضل بدوري أبطال إفريقيا

عاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك للتألق من جديد، بعدما استعاد مكانه الأساسي في تشكيلة الأبيض.

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، أفضل التصديات التى شهدتها الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دورى الأبطال.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لأفضل تصديات الجولة الخامسة بدورى الأبطال، والتى تضمنت تصدى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك.

وينافس جنش على لقب صاحب أفضل تصدى فى الجولة توفيق موساوى حارس مرمى شباب بلوزداد الجزائرى، وإبراهيم بوسو حارس مازيمبى الكونغولى.