جوارديولا يتحدث عن صعوبة مواجهة بوروسيا دورتموند

ينافس مانشستر سيتي الإنجليزي على أربعة ألقاب في الموسم الحالي لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أكد أن مستوى فريقه في المسابقات الأخرى ليس له علاقة بالمواجهة التي تنتظره أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني غدا الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جوارديولا قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لماذا من المفترض أن نفوز بالبطولات الأخرى لمجرد أننا نتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز؟".





وأضاف "الاهتمام الوحيد ينصب على محاولة الفوز بالمباراة، الفوز بالمباراة ثم تأتي مواجهة ليدز، ثم نذهب إلى دورتموند للفوز بالمباراة".





وأشار "إذا لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق فإننا سنتأهل ، إن لم يحدث هذا سنحاول في الموسم المقبل".





واعترف جواديولا بأن الهزيمة أمام أولمبيك ليون الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كان من الصعب تقبلها لكن تحتم على الفريق تجاوزها سريعا".





وتابع "ظل الأمر في ذهني لأسابيع، الأمر كان مؤلما ، كانت أخر مباراة في الموسم وأردنا التأهل".





وأوضح "لكن في النهاية ما الذي كان بإمكاننا فعله؟ بعد بضعة أيام نهضنا مرة أخرى وبدأنا الاستعداد للموسم التالي، نحن هنا مجددا وسنحاول مرة أخرى".





ويشارك سيتي في دور الثمانية الأوروبي للمرة الرابعة على التوالي لكنه خرج من الدور ذاته في أخر ثلاثة أعوام.



