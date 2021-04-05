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بعد نجاحه في الموسم الأول خط الخير لعمرو الليثي طوال شهر رمضان على راديو مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد النجاح الكبير لبرنامج خط الخير في موسمه الأول، يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي للعام الثاني على التوالي برنامج" خط الخير" على راديو مصر في شهر رمضان ويذاع يوميا طوال شهر رمضان في الواحدة ظهرا ولمدة ساعة

ويعود البرنامج طوال شهر رمضان ليرسم البسمة على شفاه أهالينا في شتى محافظات الجمهورية، ويقدم البرنامج خلال شهر رمضان ١٠ شقق، ٣٠ رحلة عمرة، ١٠٠ جهاز عروسة، ١٥٠ مشروع صغير، ٢٠٠ عملية عيون لغير القادرين، ١٠٠ عملية قلب.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

البرنامج يقدم أيضا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام.

ويعرض البرنامج يوميا في الواحدة ظهرا ولمدة ساعة طوال شهر رمضان عبر أثير إذاعة راديو مصر.

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