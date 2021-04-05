زاهي حواس لـ"الفجر الفني": محمد رمضان الأصلح لدور "احمس" "ملامحه الفرعونية"



تواصل "الفجر الفني" مع دكتور زاهي حواس، بعد إثارة الجدل علي إعلان محمد رمضان، ترحيبه بتجسيد شخصية "احمس" في فيلم وأكد خلال مكالمة مع الموقع أنه يرى من وجهة نظره أن محمد رمضان يصلح للشخصية نظرا لبنية جسده وملامحه الفرعونية.



وقال عالم الآثار زاهي حواس، إن أنسب شخص من حيث الشكل يقوم بدور أحمس هو محمد رمضان، وأعاد رمضان نشر هذا التصريح من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك": "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم".



وأكد أمس المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.