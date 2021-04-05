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جنايات نجع حمادي تقضي بـ"المؤبد" على محامى قام بالتزوير فى أوراق رسمية 

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بمعاقبة محامى بالسجن المؤبد ٢٥ عاما لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة.


تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٧، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بقيام كارم.م. د، بالتزوير فى محررات رسميه وسرقة إيصال أمانه واختلاس أوراق رسمية بهدف تبرئة موكله، وتم تشكيل لجنة وفحص أوراق القضيه وتبين قيام المحامى الاختلاس  أوراق رسمية والتزوير فى أوراق رسمية وسرقة إيصال أمانة. 

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات نجع حمادى حيث قضت بمعاقبة المنعم بالسجن المؤبد. 

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