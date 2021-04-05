التموين تكشف تفاصيل انطلاق معرض "أهلا رمضان" بكافة انحاء الجمهورية

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، تفاصيل افتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض أهلًا رمضان بداية من يوم الأحد 4 أبريل وحتى 12 من الشهر ذاته.



وقال "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن المعرض شارك فيه 180 شركة عارضة بنسبة خصم تصل من 18 إلى 28% وبعض التخفيضات تصل إلى 35%، كما أنه سيتم فتح 27 معرض رئيسي بجانب المعارض الأخرى في العواصم التابعة لوزارة التموين.



وأضاف أن هذا المعرض سيتم بمشاركة 21 سلسلة و52 فرع و1350 فرع متمثلة في الشركة القابضة لوزارة التموين المتمثلة في شركة النيل والأهرام والمصرية للحوم و1000 فرع من جمعيتي.



وتابع: "في كل شارع سيكون هناك معرض أهلا رمضان في كل محافظة حتى يحصل المواطن على جميع متطلباته ولا يحدث أي تكدس أو تزاحم ويقوم كل مواطن بالحصول على جميع متطلباته بسهولة ويسر".





