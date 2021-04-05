Advertisements

موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي في الدوري التركي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد مصطفى محمد مهاجم جلاتا سراي التركي، المعار من صفوف الزمالك، رفقة ناديه المواجهة المقبلة في الدوري التركي أمام فاتح قرة جمرك.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي جلاتا سراي وفاتح قرة جمرك، يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وكان جلاتا سراي خسر في الجولة الماضية من بطولة الدوري التركي الممتاز، أمام هاتاي سبور أنطاكيا، بثلاثية نظيفة، قبل أيام.

ويحتل جلاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 61 نقطة، خلال 31 مباراة.
 
جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي، في انتقالات يناير الماضي، وسجل 6 أهداف حتى الآن في 10 مباريات.

أخبار تهمك

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي مهدد بفقدان الجناح الطائر أمام الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

رايولا يكشف حقيقة طلباته لانتقال هالاند إلى برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مجموعة الزمالك.. أزمة في الترجي قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُجري تغييرات موسعة على تشكيل الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بكلمات مثيرة.. نجم ليفربول يشعل موقعة ريال مدريد مبكرا

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:53 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج