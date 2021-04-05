موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي في الدوري التركي









يستعد مصطفى محمد مهاجم جلاتا سراي التركي، المعار من صفوف الزمالك، رفقة ناديه المواجهة المقبلة في الدوري التركي أمام فاتح قرة جمرك.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي جلاتا سراي وفاتح قرة جمرك، يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





وكان جلاتا سراي خسر في الجولة الماضية من بطولة الدوري التركي الممتاز، أمام هاتاي سبور أنطاكيا، بثلاثية نظيفة، قبل أيام.





ويحتل جلاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 61 نقطة، خلال 31 مباراة.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي، في انتقالات يناير الماضي، وسجل 6 أهداف حتى الآن في 10 مباريات.



