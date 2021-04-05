مجموعة الزمالك.. أزمة في الترجي قبل مواجهة مولودية الجزائر

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر كونها المباراة الحاسمة والتي ستحدد المؤهلين لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ويعاني الفريق التونسي من احتمالية فقدان بعض نجومه في الدور المقبل حال تلقيهم لبطاقة صفراء في مباراة مولودية الجزائر في آخر مباريات دور المجموعات.





وأعلن الموقع الرسمي للترجي التونسي عبر «تويتر» عن لاعبي الفريق مهددين بالغياب عن موقعة ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا في حال الحصول على بطاقة صفراء في مباراة المولودية وهم محمد علي اليعقوبي، جيلان الشعلالي، حمدي النقاز ومحمد علي بن رمضان.





ويأمل الزمالك في الصعود للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بتحقيق الفوز على تونجيت السنغالي في آخر مباريات المجموعة وفوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر .



